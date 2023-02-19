Yıkılan binalarla 'sorumluluğu belirlenen' 131 kişi tutuklandı, 5'i yurtdışında, 11'i öldü

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik bulunan binalarla ilgili başsavcılıkların resen başlattığı soruşturmalarda 430 şüphelinin sorumluluğu belirlendi.

Yakalanan şüphelilerden 131'i tutuklandı, 127'si hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı.

17 kişi gözaltında bulunurken, şüphelilerden 11'inin hayatta olmadığı, 5'inin yurtdışında olduğu tespit edildi, 54 kişi de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Ayrıca 28 şüpheli hakkında yakalama kararı, 57 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi.

Hala 2 kişinin ise "şüphelilik vasfı" değerlendiriliyor.