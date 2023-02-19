Kahramanmaraşlı depremzede: Cenazeyi göstermiyorlar, AFAD onu parçaladı

Kahramanmaraş'ta bir depremzede enkaz başında yakınlarını beklerken AFAD'ın çıkan cenazeyi göstermediğini söyleyerek "Cenazeyi poşete koymuşlar hiç kimseye göstermiyorlar. Niye biliyor musunuz? AFAD onu parçaladı" dedi.

Kahramanmaraşlı depremzede: Cenazeyi göstermiyorlar, AFAD onu parçaladı

Kahramanmaraş'ta bir depremzede Halk TV'nin canlı yayında muhabirine seslenerek AFAD'ın enkaz kaldırma çalışmalarında cenazeleri parçaladığını söyledi. 

Muhabirin canlı yayını sırasında depremzede "Süleyman Soylu ve Erdoğan görsün bakalım! Cenazeyi poşete koymuşlar hiç kimseye göstermiyorlar. Niye biliyor musunuz? AFAD onu parçaladı. Gösteremiyorlar! Kime gösterdiler o cenazeyi. Belki benim cenazem. AFAD eksiğini gösterir mi? Beş gün sonra buraya geldiler cenaze göstermiyorlar" dedi. 

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