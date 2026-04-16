Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki Saldırıda Dünya Ayağa Kalktı: Türkiye’ye Destek Mesajları

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da okulları hedef alan silahlı saldırıların ardından uluslararası toplumdan Türkiye’ye peş peşe taziye mesajları geldi. Birçok ülke, yaşanan acı olaylar karşısında duydukları derin üzüntüyü dile getirirken, hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için ise acil şifa temennisinde bulundu.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

KKTC, Kahramanmaraş’ta okula düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle Türkiye’ye taziyelerini iletti. KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, "Anavatan Türkiye’nin Kahramanmaraş ilinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen silahlı saldırı haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Yaşamını yitiren öğretmen ve öğrencilerimiz için başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Bu acı olay, hepimizi derinden sarsmıştır" ifadelerini kullandı.

Öztürkler, "KKTC olarak, şiddetin hiçbir türünün kabul edilemez olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Özellikle eğitim kurumlarında yaşanan bu tür saldırıların toplumda neden olduğu travma ve endişeyi yakından takip ediyoruz. Çocukların güvenliği, her ülkenin en temel önceliği olmalıdır" dedi.

KKTC’nin her türlü şiddet eyleminin karşısında durmaya devam edeceğini vurgulayan Öztürkler, "Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar; Anavatan Türkiye’ye başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

AZERBAYCAN

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullarda gerçekleştirilen silahlı saldırılar dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan taziye mesajında, "Kardeş Türkiye’de bugün ve dün okullarda meydana gelen silahlı saldırı olayları bizi derinden üzdü. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına derin üzüntüyle başsağlığı diliyor, bu şiddetten etkilenen herkesle, kardeş Türkiye halkı ve hükümeti ile dayanışma içinde olduğumuzu bildiriyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyor, bu zor günlerde kardeş Türkiye halkına sabır ve güç temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Şanlıurfa’da dün liseye düzenlenen silahlı saldırıda, 16 kişi yaralanmıştı. Bugün Kahramanmaraş’taki bir ortaokula düzenlenen silahlı saldırıda ise, 9 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kahramanmaraş'ta okulda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayınladı.

BAE Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta okulda meydana gelen silahlı saldırı şiddetle kınandı.

Açıklamada, BAE'nin bu suç eylemlerini şiddetle kınadığı ve güvenlik ve istikrarı baltalamayı amaçlayan her türlü şiddet ve aşırıcılığı daimi olarak reddettiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, Türkiye hükümetine ve dost halkına en içten taziye ve başsağlığı, tüm yaralılara da acil şifa dileğinde bulunuldu.

SIRBİSTAN

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kahramanmaraş’ta okula düzenlenen saldırı nedeniyle sosyal medya üzerinden Türkçe yayınladığı mesajla Türkiye’ye taziye dileklerini iletti.

Sırbistan, Kahramanmaraş’ta ortaokula düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle Türkiye’ye taziyelerini iletti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, sosyal medya hesabı üzerinden Türkçe olarak yayınladığı taziye mesajında, "Türkiye’de bir ortaokulda yaşanan trajedinin haberini derin bir acı ve samimi bir üzüntüyle aldım. Sırbistan Cumhuriyeti vatandaşları ve şahsım adıma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimi iletiyorum. Yaralılara acil şifalar, bu trajediden etkilenen herkese ise bu zor günlerde acıya dayanma gücü diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA