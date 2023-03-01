Enkazdan 53 kişiyi sağ çıkartan 236 Azerbaycan personeli dönüşe geçti

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından Azerbaycan, arama kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla yardıma koşan ilk ülkelerden biri oldu.

Kahramanmaraş’ta bulunan toplamda 760 sağlık, askeri ve arama kurtarma personellerinden oluşan yardım ekibinden 236’sı görevlerini tamamladı. Kahramanmaraş’ta AFAD merkezi içerisinde toplanan ekipleri Azerbaycan Cumhuriyeti Olağanüstü Haller Bakanlığı Bakan Yardımcısı General Leytenant Etibar Mirzyev, ülkelerine dönmek üzere olan ekipleri uğurladı.

“53 İNSANIMIZI SAĞ OLARAK ÇIKARDIK”

Arama kurtarma faaliyetleri yürütüldüğü sırada 53 insanı sağ olarak çıkardıklarını belirten Azerbaycan Cumhuriyeti Olağanüstü Haller Bakanlığı Bakan Yardımcısı General Leytenant Etibar Mirzyev, "Biz 22 gündür Türkiye’de Kahramanmaraş ilindeyiz. 114 askerimiz Hatay’da görev yapıyor. Kahramanmaraş’ta ise 760 askerimiz mevcuttur. Bildiğiniz gibi arama kurtarma faaliyetleri tamamlandığı için ekiplerimizin bir bölümünü geri götürüyoruz. Bugün 236 personelimiz ülkemize dönmek için Adana’ya havaalanına gidiyorlar. 6 Şubat depremin ilk gününde biz buraya gelerek derhal göreve koyulduk. 53 insanımızı sağ olarak çıkardık. 755 kişinin ise maalesef cansız bedenlerini çıkararak cenazelerini ailelerine teslim ettik" dedi.

“46 ARAÇ VE 9 UÇAKLA YARDIM GETİRDİK”

Kahramanmaraş’a 46 araç ve 9 uçakla yardım getirdiklerine değinen Bakan Yardımcısı Mirzyev, “Kahramanmaraş’ta iki tane sahra hastanemiz faaliyet gösteriyor. Oraya da 2 milyondan fazla müracaat olmuştur ve tıbbi yardım gösterilmiştir. Bununla beraber bizim psikologlarımız da burada çalıştılar. Enkaz altında kalanlara, ailelerine ve bizim personelimize destek oldular. Aynı zamanda Kahramanmaraş’ta 816 çadır kurduk. Burada her gün yemekler yapılarak dağıtılmaya da devam ettirilecek. Bununla beraber Azerbaycan’dan gelen yardımların ardı arkası kesilemeyecek. Azerbaycan Cumhuriyeti Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından 46 araç ve 9 uçakla yardımları Kahramanmaraş’a getirerek dağıttık” şeklinde konuştu.



Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluğun önüne hiçbir şeyin geçemeyeceğine vurgu yapan Mirzyev, “Türk devletine ve halkına çok geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Biz kardeşiz ve her zaman sizin yanınızdayız. Siz nasıl 44 gün bizim yanımızda Karabağ savaşında yanımızda olduysanız bizim de kalbimiz sizinle birlikte atar. Bu dostluk ve kardeşliği hiç kimse elimizden alamaz. Türk’ün en yakın dostu yine kardeşi Türk’tür. Yaşasın Türkiye ve Azerbaycan dostluğu” diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA