Hatay'da yeni deprem: 'Olumsuz bir ihbar almadık'

Hatay'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vali Rahmi Doğan, sarsıntının ardından ekiplerin saha taramasının sürdüğünü belirterek, "Şu ana kadar olumsuz bir ihbar almadık, taramalarımız sürüyor." dedi.

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Hatay'da yeni deprem: 'Olumsuz bir ihbar almadık'

Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 10.20'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 11,06 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine, sarsıntının ardından ekiplerin saha taramasının sürdüğünü belirterek, "Şu ana kadar olumsuz bir ihbar almadık, taramalarımız sürüyor." dedi.

Kaynak: AA

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