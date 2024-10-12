Kağıthane'de Korkunç Anlar! Sokak Ortasında Kadına Saldırdı
Kağıthane'de bir kadın, sokak ortasında bir erkek tarafından saldırıya uğradı. Şüpheli erkek kadının kafasına vurdu. O anlar kameralara yansıdı.
Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde gece saatlerinde bir kadın, sokak ortasında bağırmaya başladı. Bir süre araçlara vuran kadın, yanındaki kız arkadaşı tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.
Bağırmaya devam eden kadına, koşarak gelen bir erkek saldırdı. Kadının kafasına vuran şüpheliyi arkadaşı sarılarak uzaklaştırmaya çalıştı. Taraflar arasındaki kavga bir süre devam etti.
Saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Kaynak: DHA
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