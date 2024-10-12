Öğrenciler Kadına Şiddete Karşı Sokakta

Ardahan'ın Posof ilçesinde üniversite öğrencileri, düzenledikleri eylem ve yürüyüşle kadın cinayetlerini protesto ettiler. Ellerinde cinayetleri protesto eden dövizlerle yürüyen ve sloganlar atan gençlere, çok sayıda vatandaş da destek verdi.

Posof Meslek Yüksekokulu öğrencileri, yüksekokul önünde bir araya gelerek ellerinde dövizlerle Hükümet Konağı önüne kadar yürüdü. Hükümet Konağına kadar yürüyen grup, burada sloganlar attı, kadına ve çocuğa yapılan şiddet ve cinayetlere tepki gösterdi.

Posof Belediye Başkanı Erdem Demirci'nin de destek verdiği grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Kaynak: İHA