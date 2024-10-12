İlkokul Çocuklarına Trafik Eğitimi

Trafik bilincinin erken yaşlarda yerleşmesi için Aydıntepe İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından ilkokul öğrencilerine teorik ve pratik trafik eğitimi verildi.

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İlkokul Çocuklarına Trafik Eğitimi

Trafik eğitim parklarında verilen eğitimlerde, çocukların trafik eğitimini eğlenceli bir yolla öğrenmesi amaçlanırken, öğrencilerin teorik ve uygulamalı eğitimlerle trafik kurallarını yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri sağlanıyor.

Akülü araçların kullanıldığı eğitimde, trafik kurallarına uygun durma, uyulması gereken manevra kuralları, güvenli takip mesafesi, emniyet kemerinin önemi, trafik levhalarının ve yol işaretlerinin anlamları, trafik ışıklarında sürücü ve yaya olarak davranış yöntemleri hakkında bilgiler verildi, trafik eğitimi teorik ve uygulamalı olarak ekiplerce anlatıldı. Hem eğlenen, hem de kuralları öğrenen öğrenciler keyifli bir gün geçirirken, uyulması gereken trafik kuralları öğrencilere oyunlarla aşılandı.

Kaynak: İHA

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