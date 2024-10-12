3500 Dolar Maaşa Kandı, Sonu Hüsran Oldu! İş Teklifinden Tuzak Çıktı

25 yaşındaki genç hemşireye ulaşan dolandırıcılar 3 bin 500 dolar maaşla iş teklifinde bulundu. Genç kadına, yolcu gemisinde hemşire olarak görev alacağını belirten dolandırıcılar; otel konseptli bir gemi olduğunu İtalya, İspanya, Polonya gibi ülkeler arası seyahatler yapıldığını belirtti. Daha sonrasında da 'Bu iş için sertifika gerekli' diyen dolandırıcılar, genç hemşireden 30 bin TL para istediler.

Show Haber'e konuşan kadın, "Telefonda bana dediler ki 'Hemşire olarak iş ilanımız var. İlgilenir misiniz?' Ben de ilgilendiğimi belirterek gelen iş teklifini kabul ettim. Ardından ise sertifika için gerekli olduklarını belirttikleri parayı hesap numaralarına attım" dedi.

Teklifi kabul eden genç kadın, parayı yatırıp sözleşmeyi imzaladı. Kadın, çok geçmeden dolandırıldığını anladı. İş teklifinde bulunan kişilerle görüşen ve parasını geri isteyen kadın, "3 gün sonra iade edeceğiz" yanıtını aldı. Ancak her gün 'bir sonraki gün' denilerek geçiştirildi. En son gittiğinde ise yetkili kadının "Ben 'iade edeceğim' demedim. Ben 'sana vereceğim' demedim" tepkisiyle karşılaşırken; o anları ise kayda aldı.

Kaynak: Show Haber