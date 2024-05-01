Kaftancıoğlu'ndan 1 Mayıs eleştirisi: "'Vazgeçilecek yürüyüş' için çağrı yerine Saraçhane’de kutlayacağız denilseymiş daha şık olurmuş"
CHP'nin eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özgür Özel ve Sendikaların Taksim ısrarı sonrası Saraçhane'den geri çekilmesine tepki gösterdi. Kaftancıoğlu, “Vazgeçilecek yürüyüş için çağrı yapmak yerine Saraçhane’de 1 Mayıs’ı kutlayacağız denilseymiş daha şık ve bana göre daha doğru olurmuş.” dedi.
AKP hükümeti Anayasa Mahkemesi kararına rağmen 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’nı yasakladı. Günlerdir devam eden 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmasına yönelik Özgür Özel ve sendikaların ısrarına karşın polis barikatı karşısında yeteri kadar direniş göstermeyen örgütlere eski CHP İstanbul İl Başkanı canan Kaftancıoğlu'ndan tepki geldi.
KAFTANCIOĞLU: VAZGEÇİLECEK YÜRÜYÜŞ İÇİN ÇAĞRI YAPMAK YERİNE...
CHP’nin eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, polislerin kendi aralarında yaptığı konuşmayı da aktararak şunları kaydetti:
“1 Mayıs izlenimim ve konuşulanlar;
Sabah erkenden Taksim ve civarında polis kaynıyordu haliyle Güvenlik güçlerinin kendi aralarındaki diyologları:
‘-Abi bizimkiler! çok korkuyorlar Taksim’e çıkılmasından -Sendikalar kararlı durur CHP (Özgür Özel denildi) yürürse durduramayız
-Onlar vazgeçmezse durdurmamız zor
-Çıksalar ne olacak ki?’
Böylesi bir dönemde, Emniyet güçleri bile durduramayacaklarını düşünürken gerginlik yaşanmaması adına sendikalar ve partiler tarafından ‘vazgeçilecek yürüyüş’ için çağrı yapmak yerine Saraçhane’de 1 Mayıs’ı kutlayacağız denilseymiş daha şık ve bana göre daha doğru olurmuş. Kısmetse seneye diyelim."