Kaftancıoğlu'ndan 1 Mayıs eleştirisi: "'Vazgeçilecek yürüyüş' için çağrı yerine Saraçhane’de kutlayacağız denilseymiş daha şık olurmuş"

AKP hükümeti Anayasa Mahkemesi kararına rağmen 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’nı yasakladı. Günlerdir devam eden 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmasına yönelik Özgür Özel ve sendikaların ısrarına karşın polis barikatı karşısında yeteri kadar direniş göstermeyen örgütlere eski CHP İstanbul İl Başkanı canan Kaftancıoğlu'ndan tepki geldi.

KAFTANCIOĞLU: VAZGEÇİLECEK YÜRÜYÜŞ İÇİN ÇAĞRI YAPMAK YERİNE...

CHP’nin eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, polislerin kendi aralarında yaptığı konuşmayı da aktararak şunları kaydetti:

“1 Mayıs izlenimim ve konuşulanlar;

Sabah erkenden Taksim ve civarında polis kaynıyordu haliyle Güvenlik güçlerinin kendi aralarındaki diyologları:

‘-Abi bizimkiler! çok korkuyorlar Taksim’e çıkılmasından -Sendikalar kararlı durur CHP (Özgür Özel denildi) yürürse durduramayız

-Onlar vazgeçmezse durdurmamız zor

-Çıksalar ne olacak ki?’

Böylesi bir dönemde, Emniyet güçleri bile durduramayacaklarını düşünürken gerginlik yaşanmaması adına sendikalar ve partiler tarafından ‘vazgeçilecek yürüyüş’ için çağrı yapmak yerine Saraçhane’de 1 Mayıs’ı kutlayacağız denilseymiş daha şık ve bana göre daha doğru olurmuş. Kısmetse seneye diyelim."