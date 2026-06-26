Kadir İnanır'ın Ölüm Haberini Alan Türkan Şoray Fenalaştı

Kadir İnanır’ın vefat haberi, uzun yıllar birlikte aynı yapımlarda yer aldığı Türkan Şoray’ı yıktı. Şoray’ın, acı haberi telefonla aldığı ve fenalaştığı öğrenildi.

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Kadir İnanır'ın Ölüm Haberini Alan Türkan Şoray Fenalaştı
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Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır’ın vefatı sanat dünyasında büyük üzüntü yaratırken, acı haberin en derinden sarstığı isim uzun yıllar beyaz perdeyi paylaştığı rol arkadaşı Türkan Şoray oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İnanır'ın vefat haberini Türkan Şoray'a menajeri Bircan Silan telefonla verdi. Haberi alan Şoray'ın fenalaştığı ve telefon görüşmesini sürdüremediği öğrenildi.

ONLARCA YAPIMDA YER ALDILAR

Türkan Şoray ile Kadir İnanır, Türk sinemasının en unutulmaz oyuncu çiftlerinden biri olarak onlarca yapımda birlikte rol aldı. Yıllar boyunca beyaz perdede büyük ilgi gören ikili, izleyicilerin hafızasında unutulmaz karakterlere hayat verdi.

Kadir İnanır'ın Ölüm Haberini Alan Türkan Şoray Fenalaştı - Resim : 1

Şoray ve İnanır son olarak 3 yıl önce düzenlenen Adana Altın Koza Film Festivali'nin 30. yıl etkinliklerinde bir araya gelmiş, el ele sahneye çıkmaları uzun süre alkışlanmış ve sinemaseverlere duygusal anlar yaşatmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

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