Sahte Emeklilik Şebekesi Çökertildi, 7 Kişi Tutuklandı

Hatay ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonla, yurt dışında çalışmış gibi gösterilen kişiler üzerinden sahte emeklilik yürüten şebeke çökertildi. Baskınlarda çok sayıda sahte belge ve dijital materyal ele geçirilirken 7 kişi tutuklandı.

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Sahte Emeklilik Şebekesi Çökertildi, 7 Kişi Tutuklandı
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Hatay’da, yurt dışında çalışmış gibi gösterilen kişiler adına sahte belgeler düzenleyerek usulsüz emeklilik sağladıkları ve kamuya yaklaşık 60 milyon TL zarar verdikleri iddia edilen şüphelilere operasyon düzenlendi.

Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve Hatay Emniyet Müdürlüğü’nün dahil olduğu soruşturmada, şebekenin uzun yıllar boyunca sahte evrak düzenleyerek çok sayıda kişiyi haksız şekilde emekli ettiği tespit edildi. Sistemin, bazı kişilerin hiç çalışmadığı ya da yurt dışında çalışmış gibi gösterildiği belgeler üzerinden kurulduğu belirlendi.

15 YILLIK YAPI

Soruşturma dosyasına göre 2011 yılından bu yana devam eden yapı, toplam 72 kişi hakkında usulsüz işlem yaptı. Bu kişilerden bir kısmının emekli olduğu, bir kısmının işlemlerinin sürdüğü ifade edildi. Eş zamanlı operasyonlarda Hatay ve Ankara’da çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Aramalarda pasaportlar, yabancı kimlik kartları, nakit para ve yurt dışı hizmet borçlanmasına ilişkin belgeler ele geçirildi. Şüphelilere ait mal varlıklarına da 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' kapsamında el konuldu.

Soruşturma kapsamında 48 şüpheli ve 14 bilgi sahibinin ifadesi alınırken, bir kişinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 9 kişiden 7’si tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Emeklilik dolandırıcılık
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