Kadir İnanır'dan Yeşil ve Sol Parti'nin teklifine yanıt

Kadir İnanır, Yeşil Sol Parti'den milletvekilliği için teklif aldı. İnanır konuyla ilgili, "Siyaset, halk tarafından saygın bir kurum haline gelmediği sürece aktif siyaset yapmayı düşünmüyorum" dedi.

Kadir İnanır'dan Yeşil ve Sol Parti'nin teklifine yanıt

Sanatçı Kadir İnanır'a milletvekili adaylığı teklifi Yeşil Sol Parti'den geldi. İnanır, milletvekilliği adaylığıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Kadir İnanır, açıklamasında şunları söyledi:

"Sevgili halkımız; Uzun yıllardır birçok kez milletvekilliği teklifleri aldım. Tüm bu teklifler benim için kuşkusuz onur vericidir ama ülkemizde siyaset, halk tarafından saygın bir kurum haline gelmediği sürece aktif siyaset yapmayı düşünmüyorum. Saygılarımla."

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