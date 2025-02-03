Kadınlardan 6 Şubat Belgeseli, 'Acılarımız Taze Ama...'

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan büyük depremin ardından, Adıyaman'da hayata geçirilen "04.17 Belgeseli Film Atölyesi" 16-62 yaş arası 19 depremzede kadının emeği ile tamamlandı. 04.17 Belgeseli'nde yer alan kadınlar, deprem sonrası belgesel çekimi için gittikleri bölgede yaşadıklarını ve belgesel sürecini anlattı.

Belgeselin kameramanı Pınar Arslan, belgesel çekiminde yaşadıklarını, "Belgeseli çekerken o ana (6 Şubat) gittik. O anları tekrar yaşadık, sürekli göz yaşım akıyordu. İki yıl oldu ama hâlâ ilk günkü gibi... Belgeselin özellikle kadınlara yönelik olmasını istedik. Çünkü ortada yuva yok, sürekli çadır, konteyner... Süreç kadınlar için çok zor. Acı hâlâ ilk günkü gibi... İnsanlar 'ne olmuş konteynerde yaşayabilirler' diyorlar. Hayır, kadın için çok zor. Bu acıları herkes bir görsün, orada hayat devam etmiyor" sözleriyle anlattı.

‘ENKAZA GİTTİĞİMDE KÜÇÜK PABUÇLAR VARDI’

Arslan, belgesel çekiminde yer alan depremzede bir kadının iki kızıyla birlikte engelli kaldığını ve bir kızını kaybettiğini dile getirirken, "Çok etkilendim. Konteynerde yaşıyorlardı. İçim acıdı. Kadın mutsuzdu. Niçin mutsuzdu? Hem bir kızını kaybetmişti; hem de kendileri engelli adayı olmuştu. Bu durum beni derinden etkilemişti. Belgesel çekimi için enkaza gittiğimde küçük pabuçlar vardı, hâlâ enkazın içerisindeydi" ifadelerini kullandı.

‘ACILARIMIZ TAZE AMA SESİMİZ GÜÇLÜ’

Belgesel çekiminde yer alan gazeteci Armen Korkmaz ise belgesele dair şu ifadeleri kullandı:

"Karanlığın en derin saati 04.17'de yaşanan depremden sonra binlerce kadının hayatı değişti. Biz bu belgeselde kadınlar deprem anında neler yaşadılar, depremden sonra neler yaşadılar, nasıl direndiler, hayata nasıl tutundular, birbirleriyle nasıl dayanıştılar bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu belgesel çalışmasını yapma nedenimiz 19 depremzededen oluşan bu ekibin tarihe miras bırakması ve kolektif bir hafıza projesi oluşturmasıdır. Hâlâ depremin ilk günlerindeki gibi yaşıyoruz. Acılarımız taze ama sesimiz güçlü. Bir daha başkalarının da bu acılarını yaşamaması için bir farkındalık oluşturmak için de belgesel projesine katıldık."

ÖZGÜR ÖZEL GALAYA KATILACAK

04.17 Belgeseli Film Atölyesi'nin galası 5 Şubat'ta saat 19.30'da TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenecek. Alınan bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de galaya katılım göstermesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA