Motosikletle Motosiklet Taşıdılar! O Anlar Kamerada

Şile’de iki kişi, motosikletin üzerine başka bir motosiklet yükleyerek tehlikeli bir yolculuğa çıktı. Kask takmayan sürücüler, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

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Şile'de motosikletle seyir halinde olan 2 kişi, bindikleri motosikletin üzerine başka bir motosiklet yükleyerek yolculuk yaptı. O anları kaydeden vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında kahkahalarını tutamadı.

Şile'de motosikletle seyir halinde olan 2 kişi, bindikleri motosikletin üzerine başka bir motosiklet yükleyerek yolculuk yaptı. Kask takmadığı görülen şahısların tehlikeli yolcukları seyir halinde olan başka bir araç sürücüsünün kamerasına yansıdı. Videoyu çeken vatandaşlar gördükleri manzara karşısında kahkahalarını tutamadı.

Kaynak: İHA

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