Alanya'da Ölüm Saçan Virajlar Kaldırılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’da kazalara neden olan üç tehlikeli virajı güvenli hale getiriyor. Yol bakım çalışmalarıyla sürücülerin görüş açısı artırılarak konforlu ve güvenli ulaşım sağlanacak.

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Alanya'da Ölüm Saçan Virajlar Kaldırılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, ilçenin kırsal mahalle ve yayla yollarında ölümlü kazlara yol açan, görüş açısını engelleyen üç virajda aynı anda çalışma yapıyor. Yürütülen çalışmayla vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla yoldaki tehlikeli virajlar kaldırılıyor.

Vatandaşların konforlu ve güvenli ulaşım sağlayabilmesi amacıyla yol bakım çalışmalarına devam eden Büyükşehir ekipleri; ilçenin Uzunöz Mahallesi grup yolundaki viraj, Gümüşkavak, Yalçı Mahallesi grup yolu ve Gökbel, Çayarası Yaylası yolu üzerindeki viraj ile Dimalacami, Bucak, Öteköy, Taşbaşı Mahallelerinin Çeltek Yaylası güzergahında bulunan virajda çalışma yapıyor. Ekipler, her üç virajı da kısa sürede tıraşlayarak yolu sürücüler için daha güvenli hale getirecek.

Kaynak: İHA

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