Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı Hazırlık Çalışmalarında Sona Gelindi

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı'nın hazırlık çalışmalarında sona gelindi. Toplantıların açılışı Bakan Göktaş'ın katılımıyla yapılacak.

Baybars Ergün Baybars Ergün
Son Güncelleme:
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı Hazırlık Çalışmalarında Sona Gelindi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı hazırlık çalışmalarında son aşamaya gelindiği bildirildi. Hazırlık sürecinin bilimsel temele dayalı, yenilikçi, katılımcı ve sürdürülebilir bir yaklaşımla yürütüldüğü kaydedildi.

Eylem Planı’nın hazırlık aşamasında, uluslararası belgeler ve 32 ülke örneğini içeren doküman analizi, kamu kurum ve kuruluşlarına, üniversitelere, uluslararası kuruluşlara ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik “Stratejik Paydaş Anketi” ve taşra teşkilatında kadın hizmetleri alanında görev yapan personele yönelik “Personel Görüş Anketi” ile yeni döneme ilişkin görüş ve öneriler bir araya getirildi.

Toplantıların açılışı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla yapılacak ve eş zamanlı toplantılarda kamu, akademi, sivil toplum ve uluslararası kuruluş temsilcileri de bulunacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Mahinur Özdemir Göktaş
Son Güncelleme:
Tarihçi Prof. Dr. Mete Tunçay'dan Acı Haber Tarihçi Prof. Dr. Mete Tunçay'dan Acı Haber
Çanakkale’nin Nefesi Kesildi! Kahreden Değişim… Bir Köşede Devam Eden Alevler Bir Köşede Küle Dönen Bahçeler Çanakkale’nin Nefesi Kesildi! Kahreden Değişim… Bir Köşede Devam Eden Alevler Bir Köşede Küle Dönen
Bir Dönemin Unutulmaz İsmiydi: Survivor Almeda Kaza Geçirdi! Takla Atan Aracı Alev Alev Yandı Survivor Yıldızı Ölümden Döndü!
SON DAKİKA: Milyonların Beklediği Yeni Torba Yasa Yolda! Emekliye çift maaş, Bağkur'a 7.200 prim indirimi... Milyonların Beklediği Yeni Torba Yasa Yolda
ÇOK OKUNANLAR
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Yolcu Otobüsü Devrildi: Ölü ve Yaralılar Var Kuzey Marmara Otoyolu'nda Yolcu Otobüsü Devrildi
Şemsiyeleri Hazırlayın! Sağanak ve Fırtına Yolda… Meteoroloji’den 11 İl İçin Kritik Uyarı Şemsiyeleri Hazırlayın! Sağanak ve Fırtına Yolda… Meteoroloji’den 11 İl İçin Kritik Uyarı
Balıkesir Yine Beşik Gibi! Gece Yarısı Peş Peşe Depremler… Balıkesir Yine Beşik Gibi! Gece Yarısı Peş Peşe Depremler…
Fenerbahçe'den Orta Sahaya Bomba Takviye! Jose Mourinho 12 Milyon Euroluk Orta Sahayı Kaptı: Hayırlı Uğurlu Olsun Fenerbahçe'den Orta Sahaya Bomba Takviye!
EYT'yi Kaçıranlar Bu Haberle Bayram Edecek! 3600 Günle 3 Yıl Erken Emeklilik İmkanı! İşte Aranan Şartlar 3600 Günle 3 Yıl Erken Emeklilik İmkanı