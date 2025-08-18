Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı Hazırlık Çalışmalarında Sona Gelindi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı hazırlık çalışmalarında son aşamaya gelindiği bildirildi. Hazırlık sürecinin bilimsel temele dayalı, yenilikçi, katılımcı ve sürdürülebilir bir yaklaşımla yürütüldüğü kaydedildi.

Eylem Planı’nın hazırlık aşamasında, uluslararası belgeler ve 32 ülke örneğini içeren doküman analizi, kamu kurum ve kuruluşlarına, üniversitelere, uluslararası kuruluşlara ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik “Stratejik Paydaş Anketi” ve taşra teşkilatında kadın hizmetleri alanında görev yapan personele yönelik “Personel Görüş Anketi” ile yeni döneme ilişkin görüş ve öneriler bir araya getirildi.

Toplantıların açılışı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla yapılacak ve eş zamanlı toplantılarda kamu, akademi, sivil toplum ve uluslararası kuruluş temsilcileri de bulunacak.

