Kadın müşterilerine saldıran taksici trafikten men edildi

İstanbul'da kadın müşterilerine darbeden taksi şoförü trafikten men edildi.

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Kadın müşterilerine saldıran taksici trafikten men edildi

İstanbul'da yolu uzattığını söyleyen kadın müşterilerini darbeden taksi şoförü, para cezasıyla trafikten menedildikten sonra "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.

8 Mayıs'ta meydana gelen olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Yolu uzattığını söyleyen 2 kadın müşterisiyle tartışıp onları darbeden taksi şoförünün kimliği belirlendi.

Yakalanan taksici M.A, polis merkezine götürüldü.

TAKSİ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

M.A'ya "Belediyeden alınma çalışma ruhsatı olmadığı halde taşımacılık yapmak"tan 6 bin 439 lira ceza kesilirken taksisi de trafikten menedildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A, "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.

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