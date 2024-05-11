Kadın müşterilerine saldıran taksici trafikten men edildi
İstanbul'da kadın müşterilerine darbeden taksi şoförü trafikten men edildi.
İstanbul'da yolu uzattığını söyleyen kadın müşterilerini darbeden taksi şoförü, para cezasıyla trafikten menedildikten sonra "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.
8 Mayıs'ta meydana gelen olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Yolu uzattığını söyleyen 2 kadın müşterisiyle tartışıp onları darbeden taksi şoförünün kimliği belirlendi.
Yakalanan taksici M.A, polis merkezine götürüldü.
TAKSİ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
M.A'ya "Belediyeden alınma çalışma ruhsatı olmadığı halde taşımacılık yapmak"tan 6 bin 439 lira ceza kesilirken taksisi de trafikten menedildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A, "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.
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