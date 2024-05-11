İstanbul Esenyurt'ta uyuşturucu kullanan çocukların tartışması kanlı bitti!

İstanbul Esenyurt'ta bir sitedeki evde bir araya gelen 6 arkadaş uyuşturucu madde kullandıktan sonra henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışmanın ardından 16 yaşındaki bir çocuk silahla vurularak öldürüldü, bir arkadaşı ise yaralandı.

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İstanbul Esenyurt'ta uyuşturucu kullanan çocukların tartışması kanlı bitti!

İstanbul Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde 16 yaşındaki Asrin Ege Özel, 6 arkadaşıyla beraber site içerisinde bulunan eve geldi.

İddiaya göre, evde uyuşturucu kullanan arkadaşlar arasında kavga çıktı.

SİLAHLA VURULDU

Çıkan kavgada Özel, arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü. Evde bulunan Ş.T. isimli şahsın ise yaralandığı öğrenildi.

EVDE BULUNANLAR GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası evde bulunan S.A. isimli şüpheli arkadaşlarıyla beraber olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri evde bulunan diğer gençleri gözaltına aldı.

2 AYRI SUÇ KAYDI VAR

Öldürülen 16 yaşındaki çocuğun uyuşturucu satışından dolayı 2 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından maktul Asrin Ege Özel’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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