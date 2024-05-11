Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın acı günü!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Büyükelçi Hasan Doğan'ın babası Osman Doğan'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın acı günü!

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Büyükelçi Hasan Doğan’ın babası Osman Doğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Osman Doğan'ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Ankara Kızılcahamam, Yukarı Çamlı köyünde ikindi namazı sonrası defnedilecek.

"BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

Doğan'ın vefatını sosyal medya hesabından duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Değerli büyüğümüz Osman Doğan amcamız, Bilkent Şehir Hastanesi yoğun bakım bölümünde tedavi altındaydı. Kendisini kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyorum. Başta oğlu ve Türkiye Cumhurbaşkanı özel kalem müdürü, Büyükelçi Sayın Hasan Doğan kardeşim olmak üzere tüm ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

"SABRICEMİL NİYAZ EDERİM"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da mesaj paylaşarak, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Büyükelçi Sayın Hasan Doğan'ın vefat eden babası Sayın Osman Doğan'a Cenab-ı Allah'tan rahmet; değerli kardeşim Hasan Doğan'a, ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabrıcemil niyaz ediyorum. Rabbim Osman amcamızın mekanını cennet eylesin."

Kaynak: Gerçek Gündem

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Hasan Doğan Fahrettin Altun Fahrettin Koca
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