Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu hakkında açılan kapatma davasını mahkeme reddetti

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP) hakkında 'ahlaka aykırı faaliyet yürütmek' iddiasıyla ve kapatılması talebiyle açılan davanın 4’üncü duruşması bugün görüldü. Dava reddedildi.

Gazete Duvar’dan Ferhat Yaşar’ın haberine göre; kararını veren hakim, Kadın Cinayetini Durduracağız Platformu’na açılan kapatma davasını reddetme kararı verdi. Karar sonrası adliyede ‘kadın cinayetlerini durduracağız’ sloganları atıldı.

İstanbul Çağlayan Adliyesi 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek duruşmaya, öldürülen kadınların aileleri de katıldı.

‘KARANLIĞI GETİRMEYE ÇALIŞIYORLAR’

Duruşma öncesi adliye önünde yapılan açıklama sırasında, ‘Hukuksuz davalar bizi durduramaz, kadın cinayetlerini durduracağız, asla yalnız yürümeyeceksin’ sloganları atıldı.

Burada konuşan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, şunları söyledi:

“Hukuksuzca açılmış bir davayla karşı karşıyayız. Burada bir kara çıkacak. Hukukun üstünlüğü mü gerçekleşecek yoksa adaletin yüz kararı bir günle mi karşı karşıya olacağız? Bugün göreceğiz. Bu mahkemeden her ne karar çıkarsa çıksın, bizi asla durdurmayacaklar. Nerede bir kadın Cinayeti olsa orada bizi görmeye devam edecekler. Her gün bu topraklarda kadınlar öldürülürken, pencereden atılırken bu yetkili bakanlar sözde erkeklerin mağduriyetlerinden söz ediyorlar be Medeni Kanunu değiştireceğiz diyorlar. Bu ülkeye karanlığı getiriyorlar. Tayyip Erdoğan’a kendi söylediği sözü buradan hatırlatmak istiyoruz. Ayarını bozduğun kantar gün gelir seni de tartar.”

KATLEDİLEN KADINLARIN YAKINLARI KONUŞTU

Mahkeme esas hakkında son savunmaları alıyor. Katledilen kadınların yakınları da duruşmada dinlendi. Aileler, kızlarının katledildiği sırada katillerin ya serbest bırakıldığını ya da ceza almadıklarını ancak platform sayesinde tutuklandıklarını ve ceza aldıklarını söyledi. Aileler devletin yanlarında olmadığını da ekledi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’n yanlarında olduğunu ve destek olduğunu söyledi. Platforma duruşma salonunda teşekkür eden aileler, zaman zaman konuşmakta güçlük çekti.

“BİZİM BİR MOTTOMUZ VAR: KİMSE YALNIZ YÜRÜMEYECEK”

Esasa ilişkin savunma yapan platformun avukatlarından Esin Yeşilırmak, “Bizim bir mottomuz var. Asla yalnız yürümeyeceksin” dedi.

Avukat Yeşilırmak, kapatma davasını gerektirecek herhangi bir somut delil olmadığını söyledi:

“Tanıkların burada savunma yapması bunu açıklayan bir durum. Devlet kurumlarına ulaşamayanlar platforma ulaşıyor. Platformla bir aile olduklarını söylüyor. Tanıklarımız bunu anlatıyor. Devlet kurumlarının işlevsizliği nedeniyle yalnız kaldılar. Kadınlar şiddet sonrası emniyete gittiklerinde ‘ailendir, kocandır, babandır’ diyerek gönderiliyor. Tanıklar burada ifade verirken neden bizim devam etmemiz gerektiğini de söylediler. Kimse bu yolda yalnız yürümeyecek. Bize ilişkin tek bir somut delil yok. Yaşam hakkının savunmasını esas alıyoruz. Bugüne kadar ahlaka ve kanuna aykırılık somutlaştırılmadı. Ne soruşturma sırasında ne de dava sürecinde somutlaştırılmadı. Davanın reddine karar verilmesini talep ediyoruz. Ama bu davanın politik bir dava olduğunu da biliyoruz.”