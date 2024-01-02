Kadıköy'den aday olacağı iddia edilen 'Komünist Başkan'dan açıklama: 'Süreç bu hafta içi tamamlanabilir'

Yerel seçimlere aylar kala, TKP’den aday olarak Tunceli Belediye Başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu’nun Tunceli dışında bir yerden aday olacağı iddia ediliyordu.

Maçoğlu’nun adaylığı için Kadıköy ve Didim öne çıkan ilçeler arasında yer alıyordu.

İddialara ilişkin TV100’den Seçil Balık’a konuşan Maçoğlu, sürecin bu hafta içinde tamamlanacağının sinyalini verdi.

Maçoğlu, iddialara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşlar bazı duyumlar alıyor, kurum içerisinden araştırma yapıyorlar. Şimdi 20-25’e yakın sosyalist kurum toplantılar düzenliyor. Onlar resmi bir açıklama yapmadan bir şey söylersem onları boşa düşürmüş olurum. Ancak adaylar kesinleştiğinde konu hakkında açıkça yorum yaparım. Sol kurumlar şimdi adaylık ve ittifak konusunda fikir alışverişinde bulunuyor. Süreç deklarasyona yaklaştı, ancak henüz bitmedi. Sanıyorum ki bu hafta içi Perşembe ya da Cuma günü bu süreç tamamlanabilir.

Bu sene sosyalistler 20-30 bölgede aday göstermeyi planlıyor. Bakırköy, Kadıköy, Kartal… Türkiye’nin birçok yerinde sosyalist isimler aday gösterilecek. İddia edilen yerlerde aday çıkarılma niyeti var. Ancak hangi isim, hangi bölgeden çıkar, o konu henüz görüşme aşamasında.

Kurumlar karar vermeden etik gereği bu iddialara ‘doğru’ ya da ‘yanlış’ demem doğru olmaz.”