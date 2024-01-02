İstanbul merkezli casusluk operasyonu: 33 kişi yakalandı

İstanbul merkezli yürütülen ve 8 ilde de eş zamanlı yapılan casusluk operasyonunda 33 kişinin yakalandığı aktarıldı.

Son Güncelleme:
İstanbul merkezli casusluk operasyonu: 33 kişi yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında; casusluk operasyonunda 33 şüpheli yakalandı.

İsrail İstihbarat Servisi’nin (MOSSAD) Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişilere karşı keşif, darp ve adam kaçırma gibi işler yapmayı amaçladığı bilgisi üzerine, emniyet ekipleri harekete geçti.

İstanbul merkezli 8 ilde 46 kişiye yönelik yapılan casusluk operasyonunda 33 şüpheli yakalandı.

Kaynak: ANKA

Etiketler
İstanbul Operasyon
Son Güncelleme:
Astım, bronşit, nefes darlığı bir çok sorunu önlüyor! 1 kaşığı bile etkili Astım, bronşit, nefes darlığı bir çok sorunu önlüyor! 1 kaşığı bile etkili
Maliye 29 yıllık uygulamayı sonlandırdı Maliye 29 yıllık uygulamayı sonlandırdı
Ömer dizisinin başrolü Selahattin Paşalı bilinmeyen özel hayatını anlattı Ömer dizisinin başrolü Selahattin Paşalı bilinmeyen özel hayatını anlattı
Diyanet kürtajın tanımını değişirdi: Daha önce 'cinayet' demişti... 'Yaşam hakkına tecavüz' Diyanet kürtajın tanımını değişirdi: Daha önce 'cinayet' demişti
ÇOK OKUNANLAR
'Tarkan yılbaşında 1 milyon dolar alacak' denmişti: Yalanlandı, kazandığı para ortaya çıktı 'Tarkan yılbaşında 1 milyon dolar alacak' denmişti: Yalanlandı, kazandığı para ortaya çıktı
Yıl sonu anketi açıklandı: İşte 2023'ün en başarılı milletvekilleri! Yıl sonu anketi açıklandı: İşte 2023'ün en başarılı milletvekilleri!
İstanbul'un üç ilçesi için korkutan açıklama: 'Depremde tamamı sular altında kalabilir' İstanbul'un üç ilçesi için korkutan açıklama: 'Depremde tamamı sular altında kalabilir'
Sanat dünyasının acı yılı: 2023'te aramızdan ayrılan ünlü isimler 2023'te aramızdan ayrılan ünlü isimler
Ülkeyi terk edip ABD'ye yerleşen Mete Horozoğlu'nun son halini görenler tanıyamadı Ülkeyi terk edip ABD'ye yerleşen Mete Horozoğlu'nun son halini görenler tanıyamadı