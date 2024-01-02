İstanbul merkezli casusluk operasyonu: 33 kişi yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında; casusluk operasyonunda 33 şüpheli yakalandı.

İsrail İstihbarat Servisi’nin (MOSSAD) Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişilere karşı keşif, darp ve adam kaçırma gibi işler yapmayı amaçladığı bilgisi üzerine, emniyet ekipleri harekete geçti.

İstanbul merkezli 8 ilde 46 kişiye yönelik yapılan casusluk operasyonunda 33 şüpheli yakalandı.

Kaynak: ANKA