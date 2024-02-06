Kadıköy'deki "Deprem eylemi"ne gitmek isteyen kitleye polis müdahalesi: 5 gözaltı

İstanbul'da 6 Şubat depremleri eylemine gitmek isteyen kitleye Beşiktaş Vapur İskelesi'nde polis müdahale etti. 5 kişi gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Kadıköy'deki "Deprem eylemi"ne gitmek isteyen kitleye polis müdahalesi: 5 gözaltı

GERÇEK GÜNDEM-HABER MERKEZİ

Türkiye'de 6 Şubat 2023'te meydana gelen büyük felaketin bugün 1'inci yıl dönümü. Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybeden 53 bin 580 kişi için Türkiye'nin dört bir yanında anma programları ve eylemler düzenleniyor.

O adreslerden biri de İstanbul. Kadıköy'deki eyleme gitmek isteyen bir grup Beşiktaş Vapur İskelesi'nde sloganlar atmaya başladı. Grup kısa sürede polis ablukasına alındı. Abluka altında kalan grup sloganlarını "Polis dışarı" sloganları atması üzerine polisin müdahalesiyle karşılaştı.

Müdahale sonucu 5 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
6 Şubat depremleri Beşiktaş Polis Gözaltı
Son Güncelleme:
FOX TV'nin Kızıl Goncalar dizisinde Meryem ayrıntısı! Beklenen sahne yaklaştı FOX TV'nin Kızıl Goncalar dizisinde Meryem ayrıntısı! Beklenen sahne yaklaştı
Domatesi bozan ve besin değerini yok eden hata! Kesinlikle uzak tutulmalı Domatesi bozan ve besin değerini yok eden hata! Kesinlikle uzak tutulmalı
Antakya'da yıkık kilisenin bahçesinde sene duası yapıldı: Bir mezarlık düşünün ölüm tarihleri aynı olan on binlerce kişi... Yıkık kilisenin bahçesinde sene duası: Bir mezarlık düşünün ölüm tarihleri aynı on binlerce kişi...
Özgür Özel: Erdoğan'ın Kahramanmaraş'ta dağıttığı ev, ihtiyaç duyulan konutun yüzde 8'i Özgür Özel: Erdoğan'ın Kahramanmaraş'ta dağıttığı ev, ihtiyaç duyulan konutun yüzde 8'i
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 23 ilçe karanlığa gömülecek, saatlerce sürecek! İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 23 ilçe karanlığa gömülecek, saatlerce sürecek!
Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller belli oldu: İşte fiyat listesi... Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller belli oldu
Türkiye'de geçen ay en çok izlenen filmler belli oldu: Zirvedeki yapım şaşırttı Türkiye'de geçen ay en çok izlenen filmler belli oldu
Bircan Bali'nin Youtube yayınında skandal iddia: Cem Garipoğlu'nun babası ve Bahar Candan... Bircan Bali'nin Youtube yayınında skandal iddia: Cem Garipoğlu'nun babası ve Bahar Candan...
Fatih Portakal, YRP'nin İstanbul için teklif götürdüğü ismi açıkladı: 'Duyunca 'hadi canım' dedim' Fatih Portakal, YRP'nin İstanbul için teklif götürdüğü ismi açıkladı: 'Duyunca 'hadi canım' dedim'