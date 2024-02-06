Kadıköy'deki "Deprem eylemi"ne gitmek isteyen kitleye polis müdahalesi: 5 gözaltı

GERÇEK GÜNDEM-HABER MERKEZİ

Türkiye'de 6 Şubat 2023'te meydana gelen büyük felaketin bugün 1'inci yıl dönümü. Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybeden 53 bin 580 kişi için Türkiye'nin dört bir yanında anma programları ve eylemler düzenleniyor.

O adreslerden biri de İstanbul. Kadıköy'deki eyleme gitmek isteyen bir grup Beşiktaş Vapur İskelesi'nde sloganlar atmaya başladı. Grup kısa sürede polis ablukasına alındı. Abluka altında kalan grup sloganlarını "Polis dışarı" sloganları atması üzerine polisin müdahalesiyle karşılaştı.

Müdahale sonucu 5 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Gerçek Gündem