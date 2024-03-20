Kadıköy'de trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Kadıköy'de yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç kaza yaptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

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Kadıköy'de trafik kazası: 2 kişi yaralandı

İstanbul Kadıköy'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gizem D. yönetimindeki 34 EPH 898 plakalı otomobil, Caddebostan Operatör Cemil Topuzlu Caddesi'nde yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Otomobil, park halindeki 34 DKR 888 plakalı araca çarparak durabildi. Park halindeki araç da çarpmanın etkisiyle yakındaki elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Gizem D. ve Miray Ç, ilk kontrollerin ardından yakındaki bir hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin elektrik direğinde kaçak olduğunu tespit etmesi üzerine civardaki elektrik kısa süreliğine kesildi.

Kaza nedeniyle tek şeritten ilerleyen trafik araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Kaynak: AA

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