Kaçakçılık operasyonu sonrası Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı!

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın kardeşi Nezir Aslan, 10 milyon adet kaçak makaronun ele geçirildiği bir operasyonda gözaltına alındı. Operasyonun ardından Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındığını bildirdi.

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Kaçakçılık operasyonu sonrası Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı!

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 10 milyon adet kaçak makaronun bulunduğu bir depoya baskın düzenledi.

Operasyonda yakalanan şüpheliler, ifadelerinde İl Emniyet Müdürü'nün kardeşi Nezir Aslan'a ait olduğunu iddia etti.

GÖREVDEN ALINDI

İddiaların ardından Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındığını bildirdi.

Kaçakçılık operasyonu sonrası Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı! - Resim : 1

Ayyıldız, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın kardeşi Nezir Aslan'ın gözaltına alındığına yönelik haberler üzerine açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Konu ile ilgili araştırma ve soruşturma yapmak üzere 18 Şubat 2024 tarihinde Polis Başmüfettişleri görevlendirilmiştir. Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınmıştır."

Kaynak: Gerçek Gündem

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