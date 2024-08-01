Kaçak Maden Ocakları Dinamitle Patlatıldı, Tonlarca Kömür Ele Geçirildi

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği tespit edilen 4 maden ocağı kapatıldı. Maden ocakları, TTK ekipleri tarafından dinamitle patlatılırken, tonlarca kömür ele geçirildi.

Kaçak Maden Ocakları Dinamitle Patlatıldı, Tonlarca Kömür Ele Geçirildi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, 31 Temmuz 2024 tarihinde Kilimli ilçesinde ruhsatsız maden ocaklarına yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi.

DİNAMİTLE PATLATILDI

Operasyon sonucunda, üçü sahipsiz ve biri sahipli olmak üzere toplam dört maden ocağı tespit edildi. Yapılan incelemelerde, ocaklarda 1 adet vinç, 1 adet vagon, 45 metre ray ve 5 ton kömür ele geçirildi.

Operasyonda tespit edilen maden ocakları, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından dinamitle patlatılarak göçertildi.

Kaynak: İHA

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