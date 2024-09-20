Kaçak Kazıya Suçüstü! 5 Gözaltı

Karabük'te izinsiz kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı. 5 kişi gözaltına alınırken, malzemelere el konuldu.

Kaçak Kazıya Suçüstü! 5 Gözaltı

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda 5 şahsın izinsiz define aradıklarını tespit etti.

Suçüstü yakalanan 5 kişi ile birlikte 1 dijital dedektör, 2 bağlantı kablosu, 7 parça halinde arama çubuğu, 2 el telsizi, 3 telsiz şarj aleti, birer telsiz şarj istasyonu ve çanta ele geçirildi. 5 kişi gözaltına alınırken, malzemelere el konuldu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Karabük
İstanbul'dan Sıkılanların Yerleştiği Şehir! Akın Akın Göç Almaya Başladı İstanbul'dan Sıkılanların Yerleştiği Şehir! Akın Akın Göç Almaya Başladı
Siirt'te Yangın Paniği! Ekipler Seferber Oldu Siirt'te Yangın Paniği! Ekipler Seferber Oldu
Ekim Ayında Paraya Boğulacak 4 Burç Belli Oldu Ekim Ayında Paraya Boğulacak 4 Burç Belli Oldu
Ankara'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı Ankara'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı