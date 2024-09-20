Kaçak Kazıya Suçüstü! 5 Gözaltı
Karabük'te izinsiz kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı. 5 kişi gözaltına alınırken, malzemelere el konuldu.
Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda 5 şahsın izinsiz define aradıklarını tespit etti.
Suçüstü yakalanan 5 kişi ile birlikte 1 dijital dedektör, 2 bağlantı kablosu, 7 parça halinde arama çubuğu, 2 el telsizi, 3 telsiz şarj aleti, birer telsiz şarj istasyonu ve çanta ele geçirildi. 5 kişi gözaltına alınırken, malzemelere el konuldu.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA