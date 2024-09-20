Siirt'te Yangın Paniği! Ekipler Seferber Oldu

Siirt'in Eruh ilçesinde çöplükte çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın ekiplerin uzun süren müdahalesiyle söndürüldü.

Siirt'te Yangın Paniği! Ekipler Seferber Oldu

Siirt'te dün gece Eruh ilçe merkezinde bulunan çöp toplama merkezinde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Eruh Kaymakamlığı Eruh Arama Kurtarma (EKUT) ekibi ve Eruh Belediyesi itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yangının söndürülmesinden sonra bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Kaynak: İHA

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