Ankara'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ankara-Aksaray karayolu Bala ilçesi Karahamzalı köyü mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.P idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımında bariyerlere çarptı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri araçtaki Dilan Polat’ın (25) hayatını kaybettiğini tespit ederken, ağır yaralanan sürücü A.P. ise çevredeki en yakın hastaneye sevk edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA