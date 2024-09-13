Kaçak Kazı Yapıp Define Arıyorlardı... Suçüstü Yakalandılar

Aksaray’da kaçak kazı yapıp define arayan şahıslar suçüstü yakalandı. Olayda beş kişi gözaltına alındı.

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Kaçak Kazı Yapıp Define Arıyorlardı... Suçüstü Yakalandılar

Aksaray’da İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, 5 şahsın kaçak kazı yapmak için yola çıktığını tespit etti. Ekipler gece yarısı Aksaray’ın merkeze bağlı Gençosman köyünü abluka altına aldı.

5 şahsın köyde kaçak kazı yaptığını fiziksel takip sonucu belirleyen ekipler yaklaşık 3 saat şahısları takip edip deliller üzerine operasyon için düğmeye bastı. Köy çevresinde bulunan bir araziye gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli ellerinde kazma kürek kazı yaparken suçüstü yakalandı.

5 şahıs gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olay yerinde yapılan aramada 1 adet jeneratör, 1 adet el detektörü, 1 adet kulaklık, 2 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet seyyar kablo, 2 adet kafa lambası, 1 adet el feneri ele geçirildi. Jandarmada sorgulanan 5 şahıs işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA

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