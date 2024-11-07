Kaçak Kazı Yapanlara Suçüstü

Eskişehir’de jandarma ekipleri, Mihalgazi İlçesi’nde kaçak kazı yaparken iki şüpheliyi suçüstü yakalayarak kültür varlıklarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Kaçak Kazı Yapanlara Suçüstü

Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından Mihalgazi İlçesi’nde kaçak kazı yapılacağı öğrenildi. Ekipler tarafından başlatılan çalışma neticesinde 2 şüpheli şahıs kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Kazı alanında yapılan incelemede, 3 metre derinliğinde çukur açıldığı tespit edilirken, 2 adet el dedektörü, 1 adet şarjlı beton kırıcı, 17,8 metre uzunluğunda ucunda demir kanca bulunan ip ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında ‘Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanununa Muhalefet’ suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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