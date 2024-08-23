Kaçak Göçmen Operasyonu: Üst Üste Oturmuş Halde Bulundular

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Çalışma çerçevesinde şüpheli olduğu düşünülen bir araç durduruldu. Araçta üst üste oturmuş şekilde düzensiz 10 göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemler için Iğdır Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Emniyet yetkilileri, yasa dışı göçle mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceğini ve sınır güvenliğinin sağlanması konusundaki kararlılıklarını vurguladı.



Kaynak: İHA