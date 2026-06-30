Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Toplandı: Ana Gündem NATO Zirvesi ve Trump Ziyareti

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının ana gündem maddelerinin 7-8 Temmuz'da gerçekleşecek NATO Zirvesi ve zirve kapsamında Türkiye'ye gelecek olan ABD Başkanı Donald Trump ile yapılacak görüşme olması bekleniyor.

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Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Toplandı: Ana Gündem NATO Zirvesi ve Trump Ziyareti
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında saat 16.50 itibariyle Beştepe'de başladı.

ANKARA'DA DÜZENLENECEK NATO ZİRVESİ MASAYA YATIRILACAK

7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi, kabinenin öncelikli gündemi olacak. 32 ittifak üyesinin yanı sıra birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanının katılımıyla gerçekleşecek zirve öncesi son hazırlıklar gözden geçirilecek. Alınacak ilave güvenlik tedbirleri konusunda değerlendirme yapılacak.

GÖZLER ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİNDE

Gözler, NATO Zirvesi marjında Beştepe'de gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesine çevrilecek. İki ülke ilişkileri ve başta savunma sanayii olmak üzere farklı alanlardaki iş birlikleri ele alınacak. Orta Doğu'daki gelişmeler ve barış diplomasisi konuşulacak. Ankara-Vaşington hattında yeni bir dönemin kapılarını aralayacak tarihi görüşmenin hazırlıkları gözden geçirilecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ KONUŞULACAK

Kabine Toplantısı'nda öne çıkan bir diğer başlık ise Terörsüz Türkiye olacak. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih sürecinde sahadaki son durum istihbarat verileri çerçevesinde görüşülecek. Yasal düzenleme çalışmalarında gelinen aşama değerlendirilecek.

EKONOMİDE GELİNEN NOKTA DEĞERLENDİRİLECEK

Ekonomideki gelişmeler de gündemde yer alan konular arasında. Kabine Toplantısı'nda, kamu görevlileri, memur ve emekli maaşlarında Temmuz ayında gerçekleşecek artışların yanı sıra enflasyonla mücadele konusunda atılan adımlar da ele alınacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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