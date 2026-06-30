Ağrı'da Şüpheli Çanta Paniği! Fünyeyle Patlatıldı, İçinden Eşya ve Kıyafet Çıktı

Ağrı'da kaldırıma bırakılan valiz kenti alarma geçirdi. Bölge yaya ve araç trafiğine kapatılırken, bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatılan çantadan eşya ve giysi çıktı.

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Ağrı'da Şüpheli Çanta Paniği! Fünyeyle Patlatıldı, İçinden Eşya ve Kıyafet Çıktı
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Olay, bugün öğleden sonra Ağrı Vali Konağı Caddesi'nde meydana geldi.

SAHİPSİZ ÇANTA KENTİ ALARMA GEÇİRDİ

Kaldırımda sahipsiz bir valizi gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi alarak caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı.

EŞYA VE GİYSİ ÇIKTI

Bölgeye gelen bomba imha uzmanları, gerekli hazırlıkların ardından valizi fünye ile kontrollü şekilde patlattı. Valizin içinden eşya ve giysi çıktı.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından cadde yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.

Kaynak: DHA

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