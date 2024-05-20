Kabine bugün toplanıyor: Hangi konular tartışılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki kabine bugün toplanıyor.

Beştepe’de bulunan külliyede yapılacak toplantıda, birçok konu masaya yatırılacak.

Toplantıda 9'uncu Yargı Paketi taslağı, eğitimcilere yönelik şiddette cezaların artırılması ile ilgili çalışmaların yanı sıra ekonomideki son gelişmeler ele alınacağı bildirildi.

Kamuda tasarruf ve verimlilik paketleri değerlendirilip enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin sonuçları görüşülecek.

Ayrıca Gazze’de 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıların sona ermesi, ateşkesin sağlanmasına yönelik adımlar da tartışılacak.

Kaynak: Gerçek Gündem