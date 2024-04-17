Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın bir bölümünde seferler yapılamıyor

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.

Bu arada, tramvayın Haseki ve Fındıkzade duraklarında hizmet verememesi nedeniyle duraklarda yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

Yolcular, Yusufpaşa ve Çapa duraklarında indikten sonra tramvay yolundan yürüyerek gitmek istedikleri yerlere ulaşmaya çalışıyor.