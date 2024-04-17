Diyanet'in yanıtı Menzilcileri çok kızdıracak! 'Böyle bir tövbe şekli yok'

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı “Fetva Hattı”na sorulan bir soruya verilen yanıt, Menzil Cemaati’ni kızdıracak cinsten oldu.

Diyanet’in ‘Fetva Hattı’na kamuda hızla yayılan Menzil Cemaati’nin tövbe seansı soruldu.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Diyanet Yetkilisi Menzil’in tartışmalı tövbe seansları için “Tövbe Allah’a edilir. Bir tövbe merci olarak o şeyhi görüyorsa kişi, orada sıkıntı vardır. Orada bir büyüğün, önderin huzurunda Allah’a mı tövbe ediliyor? Cahil insan da çoktur. O şeyhe tövbe eden de çoktur. Umuyoruz ki Allah’a tövbe ediyorlardır” yanıtını verdi.

‘EN İYİSİ ALLAH’A TÖVBE ETMEK’

Fetva Hattı görevlisi, cemaat mensuplarının ipleri tuttuğu ve tüm iplerin ucunun da Menzil şeyhinin elinin de olduğu görüntülere dair de “İslam’da böyle bir tövbe şekli yok. İplerle, halatlarla bir tövbe şekli yok… En iyisi Allah’a tövbe etmek” ifadelerini kullandı.

Depremden kısa bir süre sonra Adıyaman’da bir binanın enkazının yanında Menzil şeyhinin vekilinin depremzedelere “tövbe ettirdiği” skandal görüntüleri ortaya çıkmış ve kamuoyunda gündem olmuştu.

Görüntülerde, Menzil şeyhinin depremzedelere “Bütün yapmış olduğum günahlardan pişmanım. Keşke yapmasaydım. İnşallah bir daha yapmayacağım. Gavs (Menzil şeyhi) hazretlerini kendime şeyh kabul ettim” sözlerini tekrarlatarak “tövbe ettirdiği” görülüyordu.