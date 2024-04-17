Diyanet'in yanıtı Menzilcileri çok kızdıracak! 'Böyle bir tövbe şekli yok'

Diyanet'in 'Fetva Hattı'nda gelen 'tövbe seansları' ile ilgili verdiği yanıt Menzil Cemaati'ni kızdıracak cinsten oldu...

Diyanet'in yanıtı Menzilcileri çok kızdıracak! 'Böyle bir tövbe şekli yok'

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı “Fetva Hattı”na sorulan bir soruya verilen yanıt, Menzil Cemaati’ni kızdıracak cinsten oldu.

Diyanet’in ‘Fetva Hattı’na kamuda hızla yayılan Menzil Cemaati’nin tövbe seansı soruldu.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Diyanet Yetkilisi Menzil’in tartışmalı tövbe seansları için “Tövbe Allah’a edilir. Bir tövbe merci olarak o şeyhi görüyorsa kişi, orada sıkıntı vardır. Orada bir büyüğün, önderin huzurunda Allah’a mı tövbe ediliyor? Cahil insan da çoktur. O şeyhe tövbe eden de çoktur. Umuyoruz ki Allah’a tövbe ediyorlardır” yanıtını verdi.

‘EN İYİSİ ALLAH’A TÖVBE ETMEK’

Fetva Hattı görevlisi, cemaat mensuplarının ipleri tuttuğu ve tüm iplerin ucunun da Menzil şeyhinin elinin de olduğu görüntülere dair de “İslam’da böyle bir tövbe şekli yok. İplerle, halatlarla bir tövbe şekli yok… En iyisi Allah’a tövbe etmek” ifadelerini kullandı.

Depremden kısa bir süre sonra Adıyaman’da bir binanın enkazının yanında Menzil şeyhinin vekilinin depremzedelere “tövbe ettirdiği” skandal görüntüleri ortaya çıkmış ve kamuoyunda gündem olmuştu.

Görüntülerde, Menzil şeyhinin depremzedelere “Bütün yapmış olduğum günahlardan pişmanım. Keşke yapmasaydım. İnşallah bir daha yapmayacağım. Gavs (Menzil şeyhi) hazretlerini kendime şeyh kabul ettim” sözlerini tekrarlatarak “tövbe ettirdiği” görülüyordu.

Etiketler
Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Menzil
Rekabet Kurumu'ndan Abdi İbrahim'e dev 'centilmenlik' cezası Rekabet Kurumu'ndan Abdi İbrahim'e dev 'centilmenlik' cezası
En çok hasat Sivas'ta gerçekleşiyor. Kurusu yaşından daha pahalıya satılıyor En çok hasat Sivas'ta gerçekleşiyor. Kurusu yaşından daha pahalıya satılıyor
Bu çiçeği ekin ve sağlığınızı garantileyin; Birçok soruna iyi geliyormuş... Bu çiçeği ekin ve sağlığınızı garantileyin; Birçok soruna iyi geliyormuş...
HDP'lilere hakaret eden Nedim Şener'in cezası belli oldu! HDP'lilere hakaret eden Nedim Şener'in cezası belli oldu!
ÇOK OKUNANLAR
AKP'de ikinci ıstakoz vakası: Lüks tatilini paylaştı AKP'de ikinci ıstakoz vakası
KAP'a açıklama yapıldı: ŞOK Market, ünlü e-ticaret sitesini satın aldı ŞOK Market, ünlü e-ticaret sitesini satın aldı
Muhammed Orhan tahliye edildi: Tepkimi gülerek göstermek istedim Muhammed Orhan tahliye edildi
Kendi şirketinde 2 milyon lot aldı, hisse taban oldu Kendi şirketinde 2 milyon lot aldı, hisse taban oldu
Beyoğlu Belediyesi, Karaköy sahilini yeniden halka açtı Beyoğlu Belediyesi, Karaköy sahilini yeniden halka açtı