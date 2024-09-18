Jandarmayı Karıştıran “Flörtte” Yeni Gelişme: Savcılık, İmam’ı Haklı Buldu

SEYHAN AVŞAR

Van’ı karıştıran olayı Gerçek Gündem kamuoyuna duyurdu. İddiaya göre; Van-Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan Jandarma Astsubay Gül Kılıç, eşinden boşandıktan sonra Bitlis’in merkez ilçesinde yaşayan İmam İ.S. ile sosyal medyadan konuşmaya başladı. İkili arasındaki muhabbet ilerledi. İddiaya Gül Kılıç, imamdan para istedi. Parayı alamayınca ise bir plan kurdu.

Emri altındaki jandarma uzman çavuşları ayarlayarak imamı gasp ve darp etmek için plan yaptı. Planını uygulamaya koyan Kılıç, 28 Ağustos Çarşamba gecesi Van-Erciş kara yolunun kenarından Kılıç ile arabada olan imam İ.S. Jandarma Uzman Çavuş Orhan Ersoy, Jandarma Uzman Onbaşı Ömer Keleşoğlu ve sivil olan Taner Şirp isimli şahıslar tarafından önce darp edildi. Sonrasında ise hesabındaki 58 bin 838 TL IBAN yoluyla başka bir hesaba aktarılarak gasp edildi.

İmam İ.S. gasp edildiğini belirterek şikayetçi oldu. Ancak Jandarma personeli Gül Kılıç’da imamdan şikayetçi oldu. İmamın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne süren Kılıç, canını arkadaşlarının kurtardığını öne sürdü.

‘ZORLANDIĞI GÖRÜLMÜYOR’

Karşılıklı şikayete ilişkin başlatılan soruşturma devam ederken Van Cumhuriyet Başsavcılığı imama ilişkin kararını verdi. Savcılık, “her ne kadar müşteki şüpheli Gül Kılıç'ın iddiaları doğrultusunda İ.S. hakkında soruşturma işlemlerine başlanılmış ise de , olaya ilişkin kamera kayıtlarında Gül Kılıç’ın herhangi bir zorlamaya tabi tutulduğunun tespit edilmediği ve Kılıç'ın bahse konu eylemlerin gerçekleşmesinin ardından aynı gün ilgili yerlere müracaatta bulunmamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu” belirtti.

‘İFADELER ÇELİŞKİLİ’

Savcılık Gül Kılıç'ın ve diğer jandarma görevlilerinin beyanlarının çelişkili olduğunu, PTS kayıtları ve BTK raporunun ise imamın beyanlarını doğrular nitelikte olduğu aktararak imam hakkında takipsizlik kararı verildi.

Kaynak: Gerçek Gündem