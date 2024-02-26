Jacob Rothschild hayatını kaybetti

Dünyanın en zengin ailelerinden olan Rothschild Ailesi'nin üyelerinden Jacob Rothscild hayatını kaybetti.

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Jacob Rothschild hayatını kaybetti

Dünyanın en zengin ailelerinden olan Rothschild Ailesi'nin baronu olarak anılan Lord Jacob Rothschild, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Rothschild'in, uzun bir süredir devam eden sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bildirildi.

Rothschild Vakfı’nın X hesabından yapılan paylaşımda 'iş adamı, girişimci, hayırsever ve kültürel lider Lord Rothschild'in ölümünü duyurmaktan derin üzüntü duydukları’ belirtildi.

JACOB ROTHSCHİLD KİMDİR?

Rothschild ailesi, finansçı ve Rothschild bankacılık ailesinin üyesi ve lideri olarak tanınan Lord Jacob Rothschild'in 87 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Jacob Rothschild, 4. Baron Rothschild, OM, GBE, CVO, FRCA İngiliz bir yatırım bankacısı ve önde gelen Rothschild bankacılık ailesinin bir üyesidir. Ayrıca Yahudi Politika Araştırmaları Enstitüsü onursal başkanıdır. Jacob Rothschild, 29 Nisan 1936 tarihinde Berkshire, İngiltere'de bir Yahudi aile olan Victor Rothschild, Barbara Judith Hutchinson çiftinin oğlu olarak doğmuştur. Tam adı Nathaniel Charles Jacob Rothschild'dir. Eton Kolejinde eğitim aldı. Rothschild kelimesi Almanca "kırmızı kalkan" demektir. Rothschild ailesinin ilk dedesinin dükkânında kırmızı bir kalkan asılıydı. Ailenin adı buradan gelmektedir. Kalkan, ailenin armasının ortasında da görülmektedir. Bu soyad Almanya'da epey yaygın olsa da sahiplerinin çoğu bu aileyle bağlantılı değildir.

Jacob Rothschild, 4. Baron Rothschild, OM, GBE, CVO, FRCA İngiliz bir yatırım bankacısı ve önde gelen Rothschild bankacılık ailesinin bir üyesidir. Ayrıca Yahudi Politika Araştırmaları Enstitüsü onursal başkanıdır. Jacob Rothschild, 1961 yılında Serena Dunn Rothschild ile evlendi. Eşi 2019 yılında vefat etti. Nathaniel Philip Rothschild (d.1971), Hannah Rothschild (d. 1962), Emily Magda Rothschild Freeman-Attwood (d. 1967), Beth Matilda Rothschild Tomassini (d. 1964) adlarında çocukları oldu.

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