İzmit Körfez'de Flamingolar Çoğalıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Doğa Koruma ve Araştırma ekibi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü görevlilerinin İzmit Körfezi'nde yaptığı sayımda flamingo popülasyonunun 491'e yükseldiği tespit edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, iki kurum arasında yürütülen "İzmit Körfezi Sulak Alanı Flamingo Popülasyonunu İzleme Projesi" kapsamında bölgede dürbün ve teleskoplarla karadan, dron aracılığıyla da havadan gözlem ve sayım yapıldı.

Biyolog, veteriner ve kuş gözlemcilerinin de hazır bulunduğu etkinlikte hava fotoğraflarından da elle ve yapay zekayla sayım yapılarak karşılaştırmalı sağlama gerçekleştirildi. Buna göre geçen yıl 351 olan flamingo sayısının bu yıl 491'e yükseldiği belirlendi.

Flamingoların ağustos ayında sulak alana yeni doğan yavrularıyla geldiği ve eylül ayına kadar burada konakladıkları görüldü.

Ayrıca su kuşu sayım ve izleme çalışmasında balaban, gümüş martı, elmabaş patka, dik kuyruk, kum kuşu, gri balıkçıl ve karabatağın da aralarında olduğu 28 tür su kuşu gözlemlendi.

Ekolojik zenginliğiyle dikkati çeken alan, ev sahipliği yaptığı 168 kuş türüyle yaban hayatı fotoğrafçıları ve kuş gözlemcilerinin de gözde rotaları arasında bulunuyor.

Öte yandan İzmit Körfezi'nde devam eden dip çamuru temizliği, ileri seviye biyolojik arıtma tesisleri, yüzey temizliği ve balıklandırma projesi gibi çalışmalar "meyvesini vermeye" başladı.

Bu faaliyetler, kuş türü popülasyonlarında artış yaşanmasına olanak sağladı. Özellikle İzmit Körfezi Sulak Alanı'nda gözlemlenen kuş türlerinin sayı artışı, yapılan koruma ve izleme çalışmalarının etkisini ortaya çıkararak bölgenin ekolojik gücü ve önemini arttırdı.

Kaynak: AA