İzmir'de bindiği taksinin şoförünü öldürmüştü: Delil Aysal'ın yargılandığı davada yeni gelişme

İzmir'in Gaziemir ilçesinde aracına bindiği taksi şoförü Oğuz Erge'yi tabancayla öldüren Delil Aysal'ın cezai ehliyetinin tam olduğu tespit edildi.

İzmir'de bindiği taksinin şoförünü öldürmüştü: Delil Aysal'ın yargılandığı davada yeni gelişme

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinde "nitelikli adam öldürme", "nitelikli yağma" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından tutuklu yargılanan Aysal hakkında istenilen cezai ehliyet raporu, mahkemeye ulaştı.

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesince hazırlanan raporda, şu bilgilere yer verildi:

"Şahsın ceza sorumluluğunu etkileyecek düzeyde bir akıl hastalığı ya da zayıflığının saptanamadığı, suç tarihinde şahsın işlediği iddia edilen fiillerin hukuki anlam ve sonuçlarını anlayabildiği ve bu fiillerle ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tam olduğu, dolayısıyla işlediği iddia edilen suçlara yönelik ceza sorumluluğunun tam olduğu görülmüştür."

NE OLMUŞTU?

Taksi şoförü Oğuz Erge, 31 Ocak'ta saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden kapüşon ve cerrahi maske takan, Gaziemir'e gideceğini belirten Delil Aysal'ı (19) aracına almıştı.

Taksi, Gaziemir Belediyesi yakınlarına vardığında Aysal'ın arka koltuktan tabancayla üç el ateş ettiği Erge ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Erge'nin üzeri ve aracındaki para ile eşyayı alarak kaçan şüpheli, polisin olay yeri ve çevresindeki 70 güvenlik kamerasının kaydettiği yaklaşık 110 saatlik görüntüyü incelemesiyle Buca'da saklandığı adreste yakalanarak tutuklanmıştı.

Olay öncesi, sırası ve sonrasında yaşananları ise araç içi kamerasının kaydettiği ortaya çıkmıştı. Sanık hakkında hazırlanan iddianamede, "nitelikli adam öldürme", "nitelikli yağma" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından ceza istenmişti.

Taksi şoförünü öldüren zanlı hakkında istenen ceza belli olduTaksi şoförünü öldüren zanlı hakkında istenen ceza belli olduGüncel

Kaynak: AA

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