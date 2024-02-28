15 ilde eş zamanlı operasyon: 101 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 ilde eş zamanlı düzenlenen "Narkoçelik-3" operasyonlarında 101 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

15 ilde eş zamanlı operasyon: 101 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca 15 ilde eş zamanlı "Narkoçelik-3" operasyonları düzenlendi.

Ülkeyi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlı olduklarını kaydeden Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarının gençleri ve toplumu zehirlemelerine asla izin verilmeyeceğini vurguladı.

İstanbul, Hakkari, Ağrı, Antalya, Diyarbakır, Van, Tekirdağ, Aydın, Bitlis, Kayseri, Afyonkarahisar, Denizli, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Isparta'daki operasyonlarda 881 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, 101 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığı bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, görüntülerini de paylaştığı operasyonu gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik etti.

Kaynak: AA

Etiketler
Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı Operasyon Uyuşturucu
12 farklı suçtan aranıyordu: Sahte kimlikle yakalandı 12 farklı suçtan aranıyordu: Sahte kimlikle yakalandı
Ramazan davulu kaldırıldı, davulcular tepki gösterdi Ramazan davulu kaldırıldı, davulcular tepki gösterdi
TRT1'den Kuruluş Osman'a rakip dizi... Yeni dizi ATV'yi şaşkına çevirebilir TRT1'den Kuruluş Osman'a rakip dizi... Yeni dizi ATV'yi şaşkına çevirebilir
İnanması güç ama bu burçtan olanlar çok daha uzun yaşıyor! Uzun ömürlü 3 burç İnanması güç ama bu burçtan olanlar çok daha uzun yaşıyor! Uzun ömürlü 3 burç
ÇOK OKUNANLAR
'31 Mart akşamı büyük sürpriz olabilir' dedi, illeri tek tek saydı: '14 Mayıs'tan farklı' '31 Mart akşamı büyük sürpriz olabilir' dedi, illeri tek tek saydı: '14 Mayıs'tan farklı'
Altın için yeni yasaklar mı geliyor? 'Kuyumculara mesajlar gitmeye başlamış' Altın için yeni yasaklar mı geliyor? 'Kuyumculara mesajlar gitmeye başlamış'
Uzman isimler Doğu Anadolu Bölgesi'ni il il uyardı: 'Deprem bekleniyor' Uzman isimler Doğu Anadolu Bölgesi'ni il il uyardı: 'Deprem bekleniyor'
Ebru Gündeş evlendi: İlk paylaşımı dikkat çekti Ebru Gündeş evlendi: İlk paylaşımı dikkat çekti
Kış olmadan yaz geliyor: Hava sıcaklıkları yükseliyor! Kış olmadan yaz geliyor: Hava sıcaklıkları yükseliyor!