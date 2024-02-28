12 farklı suçtan aranıyordu: Sahte kimlikle yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hakkında ‘Göçmen Kaçakçılığı, Resmi Belgede Sahtecilik’ suçları olmak üzere 12 farklı suçtan aranan ve hakkında 23 yıl 10 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M., Esenler’de yakalandı. Gözaltına alınan şahsın üst aramasında ise sahte kimlik ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen M.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderdi.

Kaynak: İHA