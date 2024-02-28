Belediye işçilerinin maaşına yüzde 105 zam!

Ordu’nun Ünye Belediye’nde kadrolu işçiler ile şirket çalışanlarının maaşlarına yüzde 105 zam yapıldı.

Ünye Belediyesi’nde kadrolu işçilerin sözleşmeleri düzenlenen törenle yenilenirken, şirket çalışanlarının maaşlarına da iyileştirme yapıldı. İşçi temsilcisi olarak Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin’in katıldığı toplu sözleşme töreninde Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı yaptığı yeni zam oranı ile işçilerin yüzünü güldürdü.

Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, şimdiye kadar hayata geçirdikleri projeleri anlatarak, bundan sonraki süreçte de çalışmalarının devam edeceğini belirtti. Sosyal belediyecilik anlamında Karadeniz Bölgesi’nde bir numara olduklarını kaydeden Tavlı, ilçede doğalgaz kullanım oranını da yüzde 95 seviyelerine ulaştırdıklarını söyledi.

“İŞÇİ KARDEŞLERİMİZİN MAAŞLARINA YÜZDE 105 ORANINDA ZAM YAPTIK”

Ünye Belediyesi çalışanlarını enflasyona ezdirmediklerini ifade eden Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Emeğin aslanları sahada çalışırken ‘eve aşını nasıl götüreceğini düşünmesin’ dedik. Çalışan kadrolu işçilerimizin yılbaşı itibariyle sona eren sözleşmelerini bugün yaptığımız anlaşma ile yeniledik. Buna göre işçi kardeşlerimizin maaşlarına yüzde 105 oranında zam yaptık. Ayrıca bu kardeşlerimiz her 6 ayda bir memurlara gelen zam oranı kadar zam alacaklar. Bu maaş zammı yılbaşından itibaren aradaki fark hesaplanarak mart ayı itibariyle hesaplara yatırılacak. Ramazan Bayramı’nda aldıkları 340 TL ikramiyeyi bin liraya çıkardık. Ayrıca Kurban Bayramı’na da bin lira ikramiye verilmesini kararlaştırdık. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Başkan Tavlı, ÜNBEL çalışanlarının da sözleşme yenileme tarihinin temmuz ayında olduğunu hatırlatarak, ek maddelerle maaşlarında iyileştirme yaptıklarının bilgisini verdi. Başkan Tavlı, “Belediyemizde ÜNBEL üzerinden çalışan kardeşlerimiz var. Bu kardeşlerimizin sözleşmeleri temmuz ayına kadar devam ediyor. Bu kardeşlerimiz de sahada çalışırken ‘evine nasıl aş götüreceğini düşünmemesi lazım’ dedik, sözleşmelerine ek maddeler ekledik. Buna göre işçi kardeşlerimizin yevmiyelerini 950 liraya yükselttik. Yemek ücretini 55 liradan 80 liraya yükselttik. 45 saatin üzerindeki çalışmalarda cumartesi gününü de mesai olarak güncelledik. Bu zamlı maaşlarını şubat ayından geçerli olmak üzere mart ayı maaşlarında işçi kardeşlerimize ödeyeceğiz. Gecemizi gündüzümüze katarak bizden hizmet bekleyen hemşerilerime de el ele, gönül gönüle hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin ise Başkan Tavlı’ya işçiler adına teşekkür ederek, “Başkanımız her zaman işçilerimizin yanında oldu. Başkanımızın bu tavrını sendika olarak, son derece önemsediğimizi belirtmek isterim. Toplu iş sözleşmemiz ve ek protokolümüz hayırlı ve bereketli olsun” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından sözleşme protokolü imzalandı. Plaket ve çiçek takdiminin ardından tören toplu fotoğraf ile sona erdi.

Kaynak: İHA