İzmir'deki vinç kazasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir inşaatta yaşanan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

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İzmir'deki vinç kazasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen projenin ana firma yetkilisi, şantiye şefi ve iş güvenliği uzmanı, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Vinç firması sahibi hakkında da gözaltı kararı verildiği, bu kişinin İstanbul'da ikamet ettiği öğrenildi.

Kazaya ilişkin ön bilirkişi raporunun da savcılığa sunulduğu belirtildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN ALINMADIĞI İDDİASI

Cenazelerin teşhisi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gelen aileler ve avukatları gazetecilere açıklama yaptı.

Olayda hayatını kaybettiği belirtilen Fesih Çiftçi'nin avukatı Mehmet Harun Elçi, olayın iş kazası olarak lanse edilmeye çalışıldığını, ancak işverenin kusuru ve ihmali neticesinde gerçekleştiğini öne sürdü.

Şantiyede gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığını savunan Elçi, kule vincin altında yaşam alanı olmaması gerektiğini söyledi.

Fesih Çiftçi'nin kuzeni Emrah Siler, perişan durumda olduklarını belirterek, "Daha kaç can gidecek. Bugün 6 kişi yarın başka bir sayı. Para, hırs için bu yapılanlar yeter. O kadar çocuk yetim kaldı. Canımız yanıyor. Çoluk çocuk perişan olduk. Vinç devrilmese dahi, 30. kattan konteynerlerin üzerine küçük bir taş parçası düşse dahi yine ölümlü kaza olur. Vinç baştan başa bir hata" diye konuştu.

Kazada hayatını kaybeden Eraslan Akkaya'nın yakını Meral Kılıç da "2 çocuğu yetim kaldı. Çocuklarının birisi ortaokula birisi kreşe gidiyor. Bu olayın sorumluları kim? Bunun sorumlusu 3 kişi olamaz. Arkada kalan çocukların bir geleceği yok. Böyle bir ölüm olmaz. Annesi orada komada, ben geldim. Buna bir çözüm bulun artık" diye konuştu.

VİNÇ SÖKÜLÜYOR

Kazanın meydana geldiği inşaattaki vincin söküm çalışmalarına da başlandı.

Olay yerine getirilen iki vinçin kullanıldığı söküm çalışmasında yıkılma riski nedeniyle Otogar Kavşağı ile Abdi İpekçi Kavşağı arasındaki yol, trafiğe kapatıldı.

NE OLMUŞTU?

Kamil Tunca Caddesi'nde yapımı süren yaklaşık 32 katlı bir rezidans inşaatında kurulu vinç, 19. kat seviyesinde kırılarak yıkılmış, vinç parçalarının işçilerin kaldığı konteynerin üzerine düşmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

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