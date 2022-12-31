TİP Başkanı Baş'tan grevdeki işçilere destek: 'Hakkı olan ne varsa döve döve alacak'

Türk-İş’e bağlı Selüloz-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu, Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde kurulu Kartonsan fabrikasında yaklaşık 6 ay süren toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine 170 işçi greve çıkmıştı.

22 Aralık’ta başlayan grevin 9’uncu gününde, dün; TİP Genel Başkanı Erkan Baş, işçilere destek ziyaretinde bulundu. Erkan Baş’a, ziyarette TİP Kocaeli İl Örgütü eşlik ederken, partilileri fabrika önünde Selüloz İş Sendikası Genel Başkanı Aydın Parlakkılıç karşıladı.

"BİLDİĞİNİZ PARTİLERDEN DEĞİLİZ"

Erkan Baş, işveren ve iktidara seslenerek işçilerin taleplerinin karşılanmaması halinde direnişin yayılacağını ifade etti. Erkan Baş konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’de düzen bozuk. Bu bozuk düzen her tarafından patlıyor. O yüzden bizi genellikle, ancak Meclis kürsülerinden izleyebiliyor arkadaşlarımız. Onlar sanıyor ki biz hep bağırıyoruz, çağırıyoruz, başka hiçbir şey yapmıyoruz. Biz sınıf düşmanımızla karşı karşıya geldiğimizde bağırırız, sınıf kardeşimizle yan yana geldiğimizde gayet sakin, makul, sevecen konuşuruz.

Bugün burada bulunmamızın bir tanecik nedeni var. Televizyonda gördüğünüz siyasetçiler genelde greve gelmezler de seçimden seçime gelir ‘biz işçiden yanayız’ derler Ankara’ya gittiklerinde işçiyi, köylüyü, emekliyi; emeği ile yaşayan insanı unuturlar. Biz bildiğiniz siyasetçilerden, partilerden değiliz. Ben buraya nutuk atmaya falan gelmedim. Kartonsan işçilerinin durumunu bizzat görmeye ve sesini Ankara’ya taşımaya geldim.

Türkiye İşçi Partisi’nin tüm olanakları; Meclis kürsüsü de dahil, neyimiz var neyimiz yok biz herhangi bir işçi arkadaşımız direnişe başladığı andan itibaren daha önce hangi partiye oy vermiş, dini, dili, ırkı, cinsiyeti, ırkı bunların hiçbirisine bakmayız. Ortada hakkı için mücadele eden işçi varsa o işçi haklıdır, bütün olanaklarımız da o işçinin mücadelesine feda olsun diyoruz.

Siz burada direnişe devam ettiğiniz sürece hakkınızı alana kadar sizlerin verdiği, sendikanızın verdiği her karar bizim için bir emir anlamına gelir ve biz o kararı uygulamakla yükümlüyüz. Ne zaman, nerede yapmak istiyorsanız biz sizin söylediğiniz her şeyi yapacağımızı ilan etmeye geldik.

"GERÇEKTEN BIKTIK"

Sınıf dayanışması eylemle, mücadeleyle yaşar. Buradan patronları, yanlarında saf tutan iktidarı, yöneticileri, elitleri; herkesi açıkça uyarıyorum. Burada hakkı için mücadele eden işçinin sesini duymadığınız anda bu direniş Türkiye’nin dört bir yanına da yayılacak, Ankara’da Meclis'e de taşınacak. Bu işçilerin anasının ak sütü gibi helal olan hakkını işçiye teslim edin çağrısı yapıyorum

Arkadaşlar; bıktık, bıktık. ‘Memlekette kriz var’ diyorlar. ‘Krizin faturasını işçi ödesin’ diyorlar. Kriz var dediklerinde; patronlar karlarına kar katıyor. Zenginliklerine zenginlik katıyor. Arabalar, villalar, gemiler yenileniyor. İşçiye bir şey yok. Yüzde 300-400 kar yaptıkları yıl, işçiye yine hakkını vermiyor. İşler kötü gittiğinde de faturayı işçiye ödetiyorsun; işler iyi gittiğinde de kazandığın paranın hepsini alıyorsun cebine atıyorsun. Gerçekten artık bıktık. Türkiye’nin her yerinde aynı şey. İşçiler çalışıyor, üretiyor; çalışıyoruz didiniyoruz. Ancak nefes alabiliyoruz. Biz üretiyorsak, biz yönetiyorsak; biz bu hakkımızı alacağız.

Bunlar istiyor ki işçi el açsın, avuç açsın, fakire fukaraya verelim bereketi artırır diye bize sanki sadaka dağıtıyorlar. İşçi el açıp direnmeyecek. Bir olacak, yumruğunu sıkacak ve hakkı olan ne varsa döve döve alacak. Bunların istediği şey işçilerin dağınık durması, yalnız kalması, çaresiz kalmasıdır. Burada hem kendi hakkınız için direniyorsun hem de Türkiye işçi sınıfına bir örnek daha veriyorsunuz. İşçi örgütlendiğinde hakkını er ya da geç alıyor. Bu direnişin, grevin sonuna kadar yanında olacağız. Kartonsan işçisi kazanacak, Türkiye işçi sınıfı kazanacak. Yolunuz açık olsun, zafer bizim olacak."

Kaynak: ANKA