İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu! 6 Tutuklama

İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleşen operasyonlar kapsamında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında 6 şüpheli tutuklandı.

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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu! 6 Tutuklama

İzmir Narkotik Şube Müdürlüğü Ödemiş Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. 1-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, farklı tür ve miktarlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli de gözaltına alındı.

Operasyonlar esnasında işlem yapılan şüphelilerden F.S., N.A., H.K., H.C., S.Y. ve İ.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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