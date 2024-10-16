Motosiklet Kırmızı Işıkta Duran Otomobile Çarptı
Samsun'da motosikletin kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdal Meriç (27) idaresindeki 60 ABB 296 plakalı motosiklet, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen İbrahim Karakaş'ın kullandığı 34 GD 2282 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Meriç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA