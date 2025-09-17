İzmir’de Milyonluk Operasyon! Binlerce Sahte Malzeme Ele Geçirildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık koordinesinde Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan bir iş yerine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 4 bin 15 çift taklit marka terlik, 6 bin 300 adet üzerinde marka ibaresi bulunan terlik arka baret, 7 bin 480 adet sahte marka logolu düğme ve 7 bin 320 adet üretimde kullanılan makine parçası ele geçirildi.

Yetkililer, ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon TL olduğunu açıkladı.

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli hakkında 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA