İzmir’de Milyonluk Operasyon! Binlerce Sahte Malzeme Ele Geçirildi

İzmir’in Torbalı ilçesinde düzenlenen operasyonda milyonlarca lira değerinde taklit ürün ele geçirildi. Operasyonda ayrıca üretimde kullanılan çok sayıda malzemeye el konuldu.

Son Güncelleme:
İzmir’de Milyonluk Operasyon! Binlerce Sahte Malzeme Ele Geçirildi
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık koordinesinde Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan bir iş yerine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 4 bin 15 çift taklit marka terlik, 6 bin 300 adet üzerinde marka ibaresi bulunan terlik arka baret, 7 bin 480 adet sahte marka logolu düğme ve 7 bin 320 adet üretimde kullanılan makine parçası ele geçirildi.

Yetkililer, ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon TL olduğunu açıkladı.

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli hakkında 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
